نصح اللواء كمال عامر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الشعب المصري أن يقف بجانب وطنه في مواجهة الإرهاب.



وشدد خلال مداخلة هاتفية لقناة «extra news»، مساء الثلاثاء، على أهمية الوعي في المعركة التي تخوضها مصر ضد أعداء الوطن، ناصحا عموم الناس بتربية الأبناء على «حب البلد».



وأكد أن «روح حرب أكتوبر» ما زالت موجودة في الجندي المصري على مدار عشرات السنوات منذ تحرير سيناء وحتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الحرب التي تخوضها مصر لم تنتهِ بعد.



وتوجه عامر، بالشكر للقوات المسلحة المصرية بسبب دورها في الحفاظ على أراضي الوطن ومقدراته قديما وحديثا، مضيفًا أن المواطن المصري مدنيا كان أو عسكريا كان له دور أساسي في تلك الحرب التي أعادت أراضيه المحتلة وكرامته وشرفه.



وأردف أن مصر في هذه المرحلة تُبنى من جديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في خطواتها تجاه التنمية.





