القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور القاهرة لدعم التزام واشنطن بالتنمية الاقتصادية والحرية الدينية

يقوم جون بارسا القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، حاليا بزيارة إلى مصر تستمر ثلاثة أيام؛ لدعم التزام الولايات المتحدة بالتنمية الاقتصادية والحرية الدينية.

وذكرت السفارة الأمريكية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن وفدا من الوكالة، يضم كبير مستشاري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الحرية الدينية الدولية سماح نوركويست، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي سارة ماكين، يرافق القائم بأعمال الوكالة الأمريكية خلال الزيارة التي تستمر حتى بعد غد الخميس.

وأشارت السفارة إلى أن الوفد زار اليوم، برفقة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، العديد من المواقع التاريخية في القاهرة القديمة والتي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة في الحفاظ عليها عن طريق خفض المياه الجوفية وتركيب خطوط الصرف الصحي، والتي تتضمن: مسجد عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وكنيسة القديسة مريم القبطية الأرثوذكسية، والمعروفة أيضًا باسم الكنيسة المعلقة، حيث التقى الوفد مع الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار لحفظ وترميم أكثر من 70 موقعًا تاريخيًا في مصر وحفظ تلك المواقع للأجيال القادمة ودعم السياحة وتوفير الدخل وخلق فرص العمل للمصريين.

كما التقى الوفد مع مؤسسة "كوبتك أورفانز" الدينية، حيث أنه وبالشراكة مع "كوبتك أورفانز"، دعمت الولايات المتحدة أكثر من 5000 فتاة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج على تطوير مهاراتهن ليصبحن قادة داخل مجتمعاتهن.

كما قام الوفد بزيارة إلى " فلات 6 لابز" Flat6Labs برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث التقوا مع رواد الأعمال الشباب للتعرف على خطط أعمالهم ونجاحاتهم.

وتعد Flat6Labs المدعومة من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، رائدة لتحفيز الأعمال في مصر، حيث تساعد 106 شركات على خلق 7450 وظيفة، واستثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 150 مليون دولار لدعم آلاف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه تم بالاحتفال بإطلاق المشروع الجديد لتمكين الفتيات داخل المجتمعات المحلية بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والسفير الأمريكي جوناثان كوهين وضيوف بارزون آخرون.

وسيستفيد من البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار، 1500 شاب وأولياء الأمور وقادة المجتمع في صعيد مصر؛ لدعم التنمية الاقتصادية والتفاهم بين المجتمعات الدينية، وتعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والتوظيف.