 الصحة الهندية تسجل 61 ألفا و267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الهندية تسجل 61 ألفا و267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 7:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 7:33 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61 ألفا و267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و884 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 6 ملايين و685 ألفا و82 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 103 آلاف و569 حالة.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

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