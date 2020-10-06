 كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. كيف كانت تجارب الرؤساء الأمريكيين مع الوباء؟ - بوابة الشروق
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كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. كيف كانت تجارب الرؤساء الأمريكيين مع الوباء؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد حسين
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:17 م

سيطر خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا على المتابعين حول العالم طوال اليومين الماضيين، ولم يكن ترامب هو الرئيس الأمريكي الأول الذي تعرض لحالة مرضية صعبة.

ويشير التاريخ الأمريكي لحالات كانت أكثر صعوبة من الوضع الحالي له، واختلفت طرق تعامل الرؤساء مع مرضهم، فهناك من أعلن ذلك بشفافية واضحة للشعب الأمريكي، وهناك من استغل ضعف القوة الإعلامية وأخفى الخبر عن الشعب، ولم يظهر إلا بعدما انتهت فتراتهم الرئاسية، وذلك وفقا لموقع "هيستوري الأمريكي".

ونستعرض تلك الحالات في التقرير التفاعلي التالي:


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