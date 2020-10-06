البرازيل تسجل 11946 إصابة و323 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل عن تسجليها 11946 إصابة و323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11946، مقابل 33431 في إحصائية الجمعة و26310 السبت و8456 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 4927235 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 323 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 708 في بيانات الجمعة و599 السبت و365 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 146675 حالة.

الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما خلال أيام السبت والأحد والاثنين نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.