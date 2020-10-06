وزير الصحة السوداني: جاهزون لتنفيذ البروتوكولات مع مصر

أعلن وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، عن كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ البروتوكولات التي تم الإتفاق عليها مع الجانب المصري.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة التقى اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين، والاتفاق على إحياء المشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة بعوضة "الجامبيا" ووضع خطة تنفيذية من أجل ضمان حماية الوضع الصحي في شمال السودان، كما تم الاتفاق على زيادة المساحة المستهدفة وتفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين.

وأعرب وزير الصحة السوداني، عن كامل شكره وإمتنانه لمصر، حكومة وشعباً، على التعاون الوثيق، والوقوف مع السودان، ودعم المنظومة الصحية على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعلن السفير المصري في السودان عن 10 منح دراسية في مصر للأطباء السودانيين في مختلف التخصصات، وكذلك 10 منح دراسية في مجال الدبلوم المهني، ضمن برنامج الزمالة المصرية.

ونوه بأنه تم الاتفاق على علاج 250 ألف سوداني من "فيروس سي" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك علاج عدد من مصابي الثورة السودانية داخل مصر.

وأوضح أنه سيتم البدء فى إرسال وفد الأطباء المصري إلى السودان من أجل تقييم الحالات ورفع التقارير عنها، وذلك يومي العاشر والحادي عشر من شهر اكتوبر الجاري.