شخص يسطو على بنك العاصمة الألمانية برلين ويتحصن داخله

تحصن رجل داخل بنك في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، بعد أن سطا على البنك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء إنه لا يزال هناك العديد من الناس داخل فرع مصرف "بوست بنك" الواقع في مركز للتسوق.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الرجل قد احتجز هؤلاء الأشخاص كرهائن، كما لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الجاني المحتمل مسلحا.

وحسب مُصَوِّرَة لوكالة الأنباء الألمانية، فإن هناك فرقة عمليات خاصة قد تقدمت صوب مركز التسوق، وأكدت الشرطة اقتراب "القوات الخاصة" منوهة إلى أن هناك "وضع تهديد بالنسبة لـ31 موظفًا داخل فرع بوست بنك".

وتم إخلاء مركز التسوق بالكامل، وانتشرت قوة من الشرطة قوامها 200 فرد وطوقت المكان المحيط بالمركز، حسبما قالت المتحدثة.