الجيش اليمني يستعيد السيطرة على معسكر من الحوثيين شمالى البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة السيطرة على معسكر استراتيجي من قبضة مسلحي الحوثيين، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال العقيد ربيع القرشي، الناطق العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير معسكر الخنجر والمواقع المحيطة به بعد معارك مع مليشيا الحوثي.

وأضاف القرشي، أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي، نفذت عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي "تمكنت من خلالها تحرير المعسكر ومواقع أخرى في مديرية خب الشعف، شمالي المحافظة".

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن المعارك وقصف الطيران خلفا خسائر مادية و بشرية كبيرة في صفوف المليشيات، فضلا عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش، دون ذكر حصيلة معينة.

وكان مسلحو الحوثي، قد سيطروا على معسكر الخنجر بعد معارك خاضوها مع قوات الجيش الشهر الماضي.