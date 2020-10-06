الحكومة الإسبانية تدرس تمديد برنامج دعم أجور العمال خلال العام المقبل

قال خوسيه لويس إسكريفا وزير الضمان الاجتماعي الإسباني اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لتمديد برنامج دعم أجور عمال الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا والمقرر انتهاؤه في يناير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير الإسباني قوله "نحن مستعدون لإعادة تقييم الموقف" بعد أسبوع واحد من موافقة الحكومة تمديد برنامج المساعدات السابق إلى 31 كانون يناير المقبل.

وأضاف أن الكثير من الإجراءات "ستتوقف على تطوير لقاح" مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بلومبرج إن تمديد برنامج دعم الأجور سيحمي مئات الآلاف من الوظائف المعرضة للخطر في بلد يعاني بالفعل من أحد أعلى معدلات البطالة في أوروبا وتعاني من واحدة من أسوأ موجات تفشي الفيروس فيها.

وقال إسكريفا أن البرنامج ساعد حاليا حوالي 685 ألف عامل حوالي ثلثيهما من النساء لم يعودوا إلى وظائفهم منذ اضطرت إسبانيا إلى فرض الإغلاق العام في مارس الماضي لاحتواء الجائحة، مضيفا أن عدد الموظفين الذين قد يضطرون للحصول على اجازة بدون راتب ويحتاجون إلى الدعم الحكومي لأجورهم قد يتزايد خلال الشهور المقبلة، مع اتجاه الحكومات المحلية في مدريد وغيرها من المدن إلى إعادة تشديد القيود على الحركة والانتقال للحد من انتشار عدوى كورونا.