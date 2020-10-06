الحزب الاشتراكي الألماني يبدي عدم ممانعة لتسليح الطائرات المُسَيَّرَة

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بعد مساجلات استمرت على مدار أعوام، عدم ممانعة لتسليح الطائرات المُسَيَّرَة بغرض حماية الجنود الألمان.

وفي أعقاب استماع لجنة الدفاع في البرلمان لخبراء، قال فريتس فلجنتروي، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي لشؤون الدفاع لصحيفة "تاجس شاو"، مساء اليوم الاثنين إن هذا هو نتيجة عملية نقاش " وإذا كان هذا هو الأساس للشراء(طائرات مسيرة مسلحة)، فإننا بمقدورنا تصور الموافقة على الشراء".

تجدر الإشارة إلى أن تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي يدافع منذ فترة طويلة عن شراء جيل جديد من الطائرات المسيرة لأنها أفضل حماية ممكنة للجنود الألمان في العمليات الخارجية.

في المقابل، يرى المنتقدون أن عتبة منع استخدام العنف العسكري يمكن أن تنخفض عبر استخدام هذا العنف عن بُعْد.

من جانبها، قالت زيمتيه مولر، خبيرة الدفاع في الحزب الاشتراكي:" نحن ننتظر الآن من الوزارة أن تصب نتائج الاستماع في شكل مشروع قرار".

وأضافت :" إذا تم تسجيل كل تحفظاتنا فيه، فسوف نتعامل معه بحسن نية" مشيرة إلى أنه تم الاتفاق داخل الائتلاف أن هذا الموضوع لا يصلح للمعركة الانتخابية.

يذكر أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية هيرون تي بي " صالحة للتسليح"، كما يمكن استخدامها لمراقبة الخصوم وتصلح كذلك للهجوم.

وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على أن اتخاذ قرار من قبل البرلمان بشأن تسليح هذه الطائرات لن يتم قبل " تقييم مفصل على مستوى القانون الدولي والقانون الدستوري والمستوى الأخلاقي".