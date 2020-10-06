السودان يعلن إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن مجلس حقوق الانسان الدولي اعتمد بالإجماع اليوم الثلاثاء، قرارا قضى بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.



ونقلت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، عن المندوب الدائم للسودان لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف السفير علي بن إبي طالب عبد الرحمن، قوله خلال مخاطبته جلسة اعتماد القرارات، إن اعتماد المجلس لهذا القرار بالإجماع يعكس ترحيب المجتمع الدولي بما تحقق من تطورات إيجابية في السودان فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق السودان، كما يعكس في الوقت نفسه دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة إرجاء السودان.



وأكد المندوب السوداني إلتزام بلاده بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



جدير بالذكر أن السودان ظل تحت بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بصورة مستمرة منذ العام 1993.