وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات يلتقيان في برلين لأول مرة بعد اتفاق السلام

من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد لأول مرة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تطبيع العلاقات.

وسيستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس نظيريه الإسرائيلي والإماراتي بعد ظهر اليوم، ووجه ماس الشكر إلى الوزيرين لثقتهما، وقال:" شرف كبير أن وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي اختارا برلين كمكان للقائهما التاريخي".

وأضاف أن "اتفاق السلام الشجاع" هو أول نبأ سار في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، وهو في الوقت نفسه فرصة لحركة جديدة في الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب ماس عن أمله في أن " تقدم برلين إطارا جيدا لمناقشة المزيد من الخطوات على هذا الطريق".

كانت الامارات والبحرين واسرائيل قد وقعت في الخامس عشر من الشهر الماضي على اتفاق تطبيع العلاقات بين الدول الثلاث.

وتأتي الاجتماعات بعد أن وقع وزيرا خارجية الإمارات والبحرين اتفاقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح إقامة علاقات دبلوماسية، في 15 أيلول/سبتمبر.

وجاء التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن.

وحاليا، هناك أربع دول، بينها مصر والأردن، لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.