بيونتك الألمانية تبدأ عملية الحصول على ترخيص للقاحها المضاد لكورونا

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تبدأ شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية الحيوية، عملية الحصول على ترخيص للقاحها المرشح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وستفحص وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم إيه" المادة الفعالة للقاح "بي إن تي 162 بي 2" في إطار مما يسمى بإجراءات المراجعة المتداولة، حسبما أعلنت "بيونتك" وشركة "فايزر" الأمريكية، التي تشارك في تطوير هذا اللقاح، اليوم الثلاثاء.

وفي هذه العملية، يتم تقديم وتقييم البيانات من التجارب السريرية بشكل مستمر.

يُذكر أن الشركتين حصلتا على تصريح لاختبار لقاحهما المشترك في ألمانيا مطلع سبتمبر الماضي.