 بيونتك الألمانية تبدأ عملية الحصول على ترخيص للقاحها المضاد لكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 1:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بيونتك الألمانية تبدأ عملية الحصول على ترخيص للقاحها المضاد لكورونا

ماينتس (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:21 م

تبدأ شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية الحيوية، عملية الحصول على ترخيص للقاحها المرشح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وستفحص وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم إيه" المادة الفعالة للقاح "بي إن تي 162 بي 2" في إطار مما يسمى بإجراءات المراجعة المتداولة، حسبما أعلنت "بيونتك" وشركة "فايزر" الأمريكية، التي تشارك في تطوير هذا اللقاح، اليوم الثلاثاء.

وفي هذه العملية، يتم تقديم وتقييم البيانات من التجارب السريرية بشكل مستمر.

يُذكر أن الشركتين حصلتا على تصريح لاختبار لقاحهما المشترك في ألمانيا مطلع سبتمبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك