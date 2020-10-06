استمرار تعليق العمل بقواعد الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي في العام المقبل

قال مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي باولو جيتيلوني، إنه سيتم تعليق العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لمعدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام للدو الأعضاء خلال العام المقبل في ظل استممرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت المفوضية الأوروبية قد قررت في وقت سابق من العام الحالي ولأول مرة تاريخ الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بالقواعد المالية للاتحاد لتمكين حكومات الدول الأعضاء من تمويل جهود احتواء تداعيات الجائحة بالنسبة للاقتصاد.

ووفقا لقواعد ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي لا يجوز لأي دولة عضو السماح بتجاوز عجز ميزانيتها مستوى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولا تجاوز الدين العام مستوى 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد تم تشديد هذه القواعد أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2009 بهدف حماية اقتصادات الاتحاد من أزمات مالية جديدة في المستقبل.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي إن القواعد المالية ستظل رهن المراجعة ما دام الاتحاد ما زال يحاول تجاوز الجائحة.