دعوى قضائية ضد ألمانية عائدة من سوريا بتهمة الانتماء إلى داعش

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد ألمانية عائدة من سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المرأة في نوفمبر الماضي عند وصولها إلى مطار فرانكفورت.

وأوضح المتحدث أن المرأة (22 عاما) متهمة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات وضد حقوق أخرى للغير، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة وفقا لقانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

ويُعْتَقَد أن المرأة كانت سافرت في ديسمبر من عام 2014 إلى سوريا وانضمت إلى تنظيم داعش، ثم تزوجت من عضو في داعش كان قد قَدِم من ألمانيا أيضا.

ويُعْتَقَد أيضا أنها تبعت زوجها في مواقع عمله وقدمت له الدعم وأيدت أعماله ألقتالية، وأن أغلب أثاث منزلها في مدينة تلعفر العراقية كان من غنائم حروب التنظيم، كما يُعْتَقَد أن أصحاب المنزل الأصليين إما تم طردهم أو سجنهم أو قتلهم.

وكانت وحدات كردية ألقت القبض على المرأة في 2019، قبل أن تصل لاحقا إلى تركيا في نفس العام، حيث تم إلقاء القبض عليها هناك وترحيلها إلى ألمانيا.

وتقبع المرأة في الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليها.

وستبت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت في قبول الدعوى في وقت لاحق.