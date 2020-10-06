جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس في احتجاجات قيرغيزستان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضبط النفس في قيرغيزستان، بحسب المتحدث باسمه، بعد احتجاجات حاشدة أعقبت الانتخابات المتنازع عليها التي أجريت أمس الأول الأحد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان "يأسف الأمين العام للخسائر في الأرواح ويحث جميع المشاركين (في الأحداث) على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واللإحجام عن ارتكاب أعمال العنف"، مشيرا إلى تقارير عن وفاة شخص وإصابة أكثر من مئة.

وشجع جوتيريش جميع الأطراف على إطلاق حوار والاتفاق على حل "ضمن الإطار الدستوري". وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة.