الصين ترفض اتهامات ممثلي أوروبا والتشيك وكندا بشأن شينجيانغ والتبت وهونج كونج

أعربت الصين عن رفضها ومعارضتها الشديدين للاتهامات التي وجهها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك وكندا حول القضايا المتعلقة بـ"شينجيانغ والتبت وهونج كونج"، داعية إياهم إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "داي بينغ" -في كلمة خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة. وإنها تضليل تام وتجافي الحقائق بشكل كامل"، مؤكدا أن القضايا المتعلقة بـ "شينجيانغ والتبت وهونج كونج" لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وأنها شؤون داخلية للصين.

وأضاف بينغ أن "الصين لديها تصميم ثابت على الدفاع عن السيادة الوطنية، وتنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والحفاظ على الاستقرار والتنمية في شينجيانغ، مناشدا الاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك وكندا على احترام الحقائق، ونبذ ما وصفه بـ"التحيز الأيديولوجي"، والتوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.

كما دعا ممثلي هذه الدول والكيانات إلى التوقف عن إساءة استخدام منصة الأمم المتحدة لإثارة "المواجهة"، مطالبا إياهم بالعودة إلى "المسار الصحيح للحوار والتعاون، والعمل مع الدول الأخرى لمواجهة التحديات والصعوبات".