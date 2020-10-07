إعادة فتح مدينة مغلقة ومهجورة في قبرص الشمالية لأول مرة منذ 46 عاما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر فتح مدينة مغلقة ومهجورة كانت مدينة للأشباح في قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وذلك بعودة الأنشطة الحياتية إليها الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ تقسيم الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط ​​ عام 1974.



وسيعاد فتح جزء من مدينة فاماجوستا الساحلية القديمة، يسمى فاروشا، يوم الخميس، وظل هذا الجزء غير مأهول بالسكان منذ الحرب التي قسمت قبرص.



وصادق رئيس الوزراء القبرصي التركي إرسين تتار على الإعلان المثير للجدل الذي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.



وقال أردوغان: "إن كون ماراس جزءا من قبرص (التركية) حقيقة لا جدال فيها"، مستخدما الاسم التركي لفاروشا. وقال لتتار: "نحن نؤيد قرارك بفتح الساحل الجميل في ماراس أمام الجمهور".



ووصف رئيس الوزراء، غير المعترف به دوليا، الخطوة بأنها "خطوة لا رجعة فيها".



ويُنظر إلى فاماجوستا باعتبارها ورقة مساومة في المواجهة المستمرة منذ عقود بين الشمال الخاضع للسيطرة التركية والجنوب الذي تسيطر عليه اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى سكانه الأصليين، القبارصة اليونانيين.



وقال تتار إن ساحل فاروشا، المؤلف من طريقين وشاطئ، سيتم افتتاحه.



وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإعلان الصادر اليوم الثلاثاء، كما أدانه الاتحاد الأوروبي.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام شدد على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية من شأنها أن تثير التوترات في الجزيرة وتقوض العودة إلى الحوار أو نجاح المحادثات مستقبليا".



وأدلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية جوزيب بوريل بتصريح مماثل، قائلا إن الاتحاد الأوروبي "يشعر بقلق عميق" وأن التطورات في فاروشا "ستسبب توترات أكبر وقد تعقد الجهود الرامية لاستئناف محادثات التسوية القبرصية".