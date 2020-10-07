 5 وفيات و129 حالة جديدة بكورونا في الجزائر - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

5 وفيات و129 حالة جديدة بكورونا في الجزائر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:15 م

سجلت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الثلاثاء، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 5 إصابات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 52 ألفًا و399.

وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم رصد 5 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن حصيلة يوم أمس الاثنين، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1773.

كما تم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء 36 ألفا و763، بالمقابل يتواجد 25 مريضًا في العناية المركزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك