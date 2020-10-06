اليونان: يتعين على تركيا أن تحدد موعدا للمحادثات الرامية لحل النزاع على الغاز

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جددت اليونان اليوم الثلاثاء، دعوتها لتركيا لتحديد موعد لبدء المحادثات الرامية لحل نزاعهما المتعلق بموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى أثينا، إن اليونان تنتظر موعدا لبدء المحادثات.

وأضاف أن التوترات بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز والاستكشاف ليست مسألة تخص اليونان وقبرص وتركيا فحسب، بل تخص حلف الناتو أيضا.

وتدهورت العلاقات بين اليونان وجارتها في الأشهر القليلة الماضية بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المياه المتنازع عليها في يوليو.

وذكر ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي إلى جانب ستولتنبرج أن "هذه الأنشطة تهدد السلام والاستقرار وتنعكس على الناتو".

وبعد وساطة من ألمانيا، اتفقت اليونان وتركيا على بدء محادثات استكشافية ويبدو أن التوترات قد تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية.

ورحب ميتسوتاكيس بسحب سفينة الحفر التركية أوروك ريس، لكنه قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت خطوة صادقة أم مجرد إلهاء.