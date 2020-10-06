إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات في الـ24 ساعة الماضية بلغت 261 حالة، مشيرة إلى أن هذه هي أعلى حصيلة منذ الخامس والعشرين من أبريل الماضي عندما وصلت هذه الحصيلة إلى 280 حالة.

وكانت أعلى حصيلة للشهور الماضية في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي بـ112 حالة وفاة.

وعزا متحدث باسم الوزارة الارتفاع القوي في حصيلة الوفيات في الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى تأخر البلاغات القادمة من بعض الأقاليم.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا اليوم 12 ألف حالة بما في ذلك حالات البلاغات المتأخرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 825 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفيات 32 ألف و486 حالة وهو ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا.

وتشكل الإصابات في المنطقة المحيطة بالعاصمة مدريد أكثر من 40% من الحالات الجديدة.

ووصل معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام إلى 293 حالة.