رئيس قيرغيزستان: قوى سياسية حاولت الاستيلاء على السلطة بدون سند قانوني

قال رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، إن بعض القوى السياسية حاولت، الليلة الماضية، الاستيلاء بشكل غير قانوني على السلطة.

وأضاف جينبيكوف -في بيان للمكتب الرئاسي أوردته وكالة أنباء (قابار) الرسمية في قرغيزستان- "انتهكت بعض القوى السياسية النظام العام بذريعة نتائج الانتخابات البرلمانية.. لقد عرقلوا الحياة الهادئة لسكان المدينة وتمردوا على ضباط إنفاذ القانون وضربوا الأطباء ودمروا المباني".

وأكد الرئيس القرغيزي أنه أمر وكالات إنفاذ القانون بعدم إطلاق النار أو سفك الدماء، حتى لا تعرض حياة مواطن واحد للخطر.

وأضاف: "لقد اتخذنا كل الإجراءات الممكنة حتى الآن للحيلولة دون تفاقم الوضع"، مشددا على أن الهدوء الذي يسود الدولة واستقرار المجتمع أهم من أي نائب.

وتابع: "لقد اقترحت أن تحقق لجنة الانتخابات المركزية بدقة في الانتهاكات، وإذا لزم الأمر، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية".

وحث قادة الأحزاب السياسية على تهدئة مؤيديهم وإبعادهم عن أماكن تجمعهم، ودعا المواطنين إلى إبقاء السلام وعدم الانصياع لنداءات القوى الاستفزازية.

وقال: "إن سلام بلدنا وأمن مجتمعنا أهم من أي شيء، وأدعو جميع القوى إلى رفع مصير البلاد فوق الطموحات السياسية والعودة إلى الميدان القانوني".

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه محتجون، مساء أمس، مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

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