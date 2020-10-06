رئيس أفغانستان يلتقي مفاوضي السلام أثناء زيارته الدولة المضيفة للمفاوضات مع طالبان

التقى رئيس أفغانستان أشرف عبدالغني، اليوم الثلاثاء، بمفاوضي السلام من جمهورية أفغانستان في مقر المفاوضات، بعد لقائه نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد أمس أثناء زيارته الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن زيارة عبدالغني لمقر المفاوضات أثارت مزيجًا من ردود الفعل بين النقاد الذين قالوا إنه قد يلتقي مع طالبان، فيما رفض مفاوضو الجمهورية هذا الادعاء.

وفي هذا الصدد، قال غلام فاروق مجروح وهو أحد مفاوضي الوفد الأفغاني للسلام مع طالبان: "لا علاقة لزيارة الرئيس بالمشاكل التي نواجهها والقضايا العالقة بدون حل، لكن يمكن للدول المضيفة بذل جهود لإقناع الجانب الآخر بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد الإجرائية".

وأضاف نادر نادري وهو مفاوض أفغاني آخر: "لا علاقة لزيارة الرئيس بالمفاوضات. إنها رحلة رسمية بين أفغانستان والدولة المضيفة لمفاوضات السلام".

ومن المقرر أن يلتقي عبدالغني بالمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، والجنرال سكوت ميللر القائد الأعلى للقوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان.