تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

بورسعيد 24 30

الإسكندرية 21 32

شرم الشيخ 26 35

أسوان 26 39

كاترين 14 30

الإسماعيلية 21 35