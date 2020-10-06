اليابان وأمريكا وأستراليا والهند تتعهد بتنسيق مكثف لإنشاء منطقة حرة

اتفق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ووزراء خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وأستراليا ماريس باين، والهند سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم الثلاثاء، على تكثيف التنسيق في إنشاء منطقة "حرة ومفتوحة في المحيط الهندي-الهادي".

وذكرت الحكومة اليابانية -في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن المجتمعين أكدوا تعزيز نظام دولي حر ومنفتح وقائم على القواعد، لافتة إلى أن الدول الأربع تعهدت بالتنسيق لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي حديثه خلال الاجتماع الرباعي، قال سوجا إن المجتمع الدولي يعترف بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة على نطاق واسع باعتبارها رؤية للسلام والازدهار في هذه المنطقة، مضيفا أن السياسة الأساسية لحكومته هي "مواصلة دفع أعضائنا إلى هذه الغاية".

وأكد سوجا، الذي تولى رئاسة وزراء اليابان في 16 سبتمبر الماضي في أول تغيير لقيادة اليابان منذ ما يقرب من 8 سنوات، ضرورة تعميق العلاقات الرباعية، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال إن "المجتمع الدولي يواجه تحديات متعددة ومتنوعة.. وهذا هو السبب في أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب الذي يجب علينا فيه زيادة تعميق تنسيقنا مع أكبر عدد ممكن من الدول التي تشاركنا رؤيتنا".

وفي محادثات ثنائية منفصلة، أكد سوجا وبومبيو أهمية التنسيق الوثيق في حل قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات، وفقًا لما ذكرته الحكومة اليابانية.

وأضافت أن بومبيو أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لاستضافة اليابان للألعاب الأولمبية والبارالمبية في صيف 2021.

وفي اجتماع في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره الأمريكي مجددًا قوة التحالف الياباني-الأمريكي تحت قيادة سوجا، وقال موتيجي: "أتطلع إلى تولي اليابان والولايات المتحدة زمام المبادرة في فرض وتحقيق حرية وانفتاح المحيط الهندي-الهادي".

وأكد بومبيو، أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة هي أساس السلام والاستقرار الإقليميين.