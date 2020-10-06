محكمة باكستانية تبرئ مسيحيا حكم عليه بالإعدام بتهمة التجديف

برأت محكمة باكستانية رجلا مسيحيا حُكم عليه سابقا بالإعدام بتهمة التجديف، في حكم نادر وصف بأنه "جريء".

وقال سيد مدثر حسين، المتحدث باسم محكمة لاهور العليا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إنه تمت تبرئة صوان مسيح، وهو عامل نظافة من مدينة لاهور شرقي البلاد، أمس الاثنين بعد أن قضى أكثر من ست سنوات سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وقال جوزيف فرنسيس، رئيس المركز الذي يقدم المساعدة القانونية للمسيحيين الذين يواجهون تهم التجديف، لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب أن أقول إن محكمة لاهور العليا أصدرت حكما جريئا (في قضية صوان)".

وهذه هي القضية الثانية التي يتم فيها تبرئة مسيحي، بعد قضية آسيا بيبي، من تهم التجديف في البلاد.

وقال فرنسيس إن هناك ما لا يقل عن 12 مسيحيا آخرين لا تزال طعونهم في أحكام الإعدام بتهم التجديف معلقة.

وسوف يتم إطلاق سراح صوان مسيح قريبا، لكن عائلته تواجه تهديدات وهي مختبئة.

وكان قد تم احتجاز صوان مسيح في قضية تجديف عام 2013. وأثارت أنباء الحادث المزعوم احتجاجات وأضرمت مجموعة من الغوغاء النار في أكثر من 100 منزل للمسيحيين في مستعمرة جوزيف في لاهور.

ويعتبر التجديف قضية حساسة في باكستان، ويمكن أن يصبح المتهمون أهدافًا لجماعات أهلية من المسلمين. وفي بعض الحالات، تم قتلهم بالرصاص أو حرقهم أحياء أو ضربوا بالهراوات حتى الموت.

ونظم الإسلاميون المتشددون احتجاجات حاشدة ضد تبرئة آسيا بيبي عام 2018، وكان قد صدر الحكم عليها بالإعدام في 2010 بسبب تهم بالتجديف.

وجذبت القضية اهتماما عالميا وأدت في عام 2011 إلى مقتل حاكم البنجاب آنذاك سلمان تازير الذي سعى إلى إصلاح قوانين التجديف.