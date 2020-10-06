نواب تايوان يضغطون من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

وافق نواب البرلمان التايواني اليوم الثلاثاء على قرار يهدف إلى دفع الحكومة إلى العمل من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وفي عام 1979، أوقفت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي بالجزيرة، وحولت اعترافها من تايبيه إلى بكين.

وقدم مشروع القرار الحزب القومي الصيني، المعارض الرئيسي، وقد حصل على موافقة بالإجماع.

ويدعو النواب وزارة الخارجية التايوانية إلى السعي بشكل استباقي لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الولايات المتحدة في وقت تتقدم فيه العلاقات بين الجانبين بشكل كبير.

وأثارت إشارات تعزيز الشراكة بين واشنطن وتايبيه غضب بكين.

وكان وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، زار تايوان في أغسطس الماضي، ليصبح أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ عام 1979، وبعد ذلك بشهر واحد، أصبح كيث كراتش، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، أكبر مسؤول من الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ عقود.

وفي قرار آخر صدر اليوم الثلاثاء، دعا النواب الإدارة إلى إقناع الولايات المتحدة بشكل استباقي بالمساعدة في حماية تايوان عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية حال تعرض سلامة شعبها ونظامها الاجتماعي الاقتصادي للخطر بسبب التهديدات الصينية التي قد تزعزع السلام الإقليمي.

كما حث القرار إدارة الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون على السعي للحوار مع بكين لتسوية الخلافات في ظل تصاعد التوترات، مشيرا على وجه التحديد إلى الطائرات الصينية التي دخلت المجال الجوي لتايوان مؤخرا ولمدة 15 يوما متتالية.