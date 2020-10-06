روسيا تسجل 11 ألفا و615 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 11615 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و237 ألفا و504 إصابات.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، بينها 3282 دون أعراض سريرية، وأشار إلى أن 4082 إصابة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة الروسية موسكو و347 إصابة في ضواحيها، و411 إصابة في مدينة سانت بطرسبورج بشمال روسيا.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أنه تم تسجيل 188 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21663 حالة.

يُذكر أن روسيا تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.