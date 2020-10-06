رئيس وزراء أرمينيا: جاهزون لتقديم تنازلات متبادلة مع أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينان، إن بلاده جاهزة لتقديم تنازلات متبادلة مع أذربيجان حول قره باغ، مشيرًا إلى ثقته بأن روسيا ستدافع عن العاصمة عند الضرورة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء اليوم الثلاثاء.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية، التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.