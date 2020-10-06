فاجأت المكالمة الهاتفية الواردة من ستوكهولم، عالم الفيزياء الفلكية الألماني رينهارد جينتسل - 68 عاما، وتم إعلامه في المكالمة بفوزه بجائزة نوبل.

ولدى سؤاله عن ردة فعله الأولى بعد تلقي النبأ، قال: "ذرفت دموعا قليلة". ثم احتفل مع زملائه بتناول الشمبانيا. ولا تقيم عائلة جينتسل بالقرب من مقر عمله، لذا فإن خطط الاحتفال المسائي معهم معلقة.

ويعتقد جينتسل، الذي يعمل في معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في جارشينج، بالقرب من ميونخ، أنه لم يكن لديه خيار بصورة كبيرة في حياته المهنية. وأوضح: "كان والدي فيزيائيا، بل كان مديرا لمعهد ماكس بلانك".

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء فوز العلماء البريطاني روجر بنروز والألماني راينهارد جينتسل والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 "لاكتشافاتهم حول إحدى الظواهر الأكثر غرابة في الكون، وهي الثقب الأسود".

ويرى الفيزيائي الألماني أن هذا الشرف هو شرف لفريقه بأكمله، ويخطط للعودة إلى العمل على الفور.