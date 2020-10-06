مزارعو أوكرانيا يزرعون 47% من مساحات القمح المستهدفة

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الأوكرانية الصادرة، اليوم الاثنين، أن المزارعين الأوكرانيين زرعوا حتى الآن 9ر2 مليون هكتار بالقمح للموسم الشتوي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تأخر بذر القمح في أوكرانيا هذا الشتاء بسبب الجفاف الحاد الذي تعرضت له البلاد. في الوقت نفسه زرع المزارعون حوالي 4ر177 ألف هكتار بمحصول الشعير الشتوي بما يعادل 19 في المئة فقط من المساحة المتوقع زراعتها ككل بهذا المحصول.

يذكر أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان الأوكرانيون قد زرعوا 2ر4 مليون هكتار بالقمح الشتوي و419 ألف هكتار بالشعير الشتوي.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي محصول الذرة في أوكرانيا خلال العام الحالي أكثر من 5 ملايين طن أي حوالي نصف كمية المحصول في الفترة نفسها من العام الماضي.