 مرتديا كمامة.. ترامب يخرج من المستشفى العسكري ويحيي أنصاره - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مرتديا كمامة.. ترامب يخرج من المستشفى العسكري ويحيي أنصاره

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 1:03 ص

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، من مستشفى والتر ريد العسكري، مرتديًا الكمامة وتوجه إلى السيارة التي ستنقله إلى المروحية؛ استعدادًا للعودة إلى البيت الأبيض.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»:

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