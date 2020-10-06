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خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، من مستشفى والتر ريد العسكري، مرتديًا الكمامة وتوجه إلى السيارة التي ستنقله إلى المروحية؛ استعدادًا للعودة إلى البيت الأبيض.
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