أمازون أكبر شركات العالم تسجيلا للإصابة بكورونا بين عمالها

كشفت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، أن ما يقرب من 20 ألفا من عمالها في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك بعد أشهر من قيام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبة الشركة بالكشف عن ذلك.

وكانت الشركة الأمريكية واحدة من أكبر الشركات الرابحة خلال جائحة كورونا، بفضل لجوء المستهلكين في جميع أنحاء العالم إلى التسوق عبر الإنترنت أثناء فرض العزل المنزلي.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، واجهت أمازون انتقادات من بعض النشطاء العماليين الذين زعموا أن الشركة تعرض الموظفين للخطر أثناء توصيل الطلبات إلى المستهلكين في المنازل.

وفي محاولة منها لتخفيف الانتقادات، قالت أمازون في بيان إن تحليلها يشير إلى أن معدل الإصابة بين 1.4 مليون عامل في أمازون وشركتها الفرعية "هول فودز" كان أقل بنسبة 42٪ من المعدل المتوقع بناءً على عدد السكان المرتفع للولايات المتحدة.

وأظهر توزيع الحالات المصابة بكورونا على مستوى الولايات المتحدة، أن أعلى معدل إصابة لموظفي أمازون كان في ولاية مينيسوتا، حيث يُفترض أن 3.17٪ من عمال أمازون قد أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ضعف معدل الإصابة في عموم السكان.

ومع ذلك، لم تكشف البيانات عن الأعداد الدقيقة للعمال المصابين في كل ولاية أو ما إذا كان العمال في منافذ البيع أكثر عرضة للخطر أم لا.

وأكدت أمازون، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.6 تريليون دولار وأكبر مساهميها هو مؤسسها ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، أنها تستثمر "مئات الملايين من الدولارات" في اختبار فيروس كورونا الخاص بها، وتخطط لإجراء 50000 اختبار يوميًا عبر 650 موقعًا بحلول نوفمبر.

وقالت دانيا راجندرا، مديرة تحالف أثينا، وهو تحالف من مجموعات الناشطين الأمريكيين الذين يقومون بحملة من أجل مزيد من الرقابة التنظيمية على أمازون في بيان لها، إن شركة أمازون سمحت لفيروس كورونا بالانتشار كالنار في الهشيم في منشآتها، حيث خاطرت بصحة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في أمازون - وكذلك أسرهم وجيرانهم وأصدقائهم، متهمة أمازون بعبارات لا لبس فيها، تشكل تهديدًا للصحة العامة.

فيما رفضت أمازون هذه الاتهامات وقالت إن الشركة تمنح موظفيها تأمينًا صحيًا شاملًا وإجازة مدفوعة الأجر لأي عامل يحتاج إلى الحجر الصحي.

وأضافت الشركة أنها وضعت أيضًا أنظمة تنظيف جديدة وعمليات أخرى للحد من انتشار الفيروس.