اعتماد 90 مرشحا في الكشوف النهائية لانتخابات النواب بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في أسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية اليوم الثلاثاء، عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض اللانتخابات المقبلة لمجلس النواب.



وقال المستشار إيهاب خلف الله - في تصريح اليوم - "إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم في الكشوف النهائية 90 مرشحا على مستوى المحافظة، مقسمين كالتالي: (أسوان - دراو 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، كوم أمبو 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، نصر النوبة 13 مرشحا يتنافسون على مقعد، إدفو 28 مرشحا يتنافسون على مقعد)".



وأضاف "واصلنا العمل داخل لجنة تلقي الطلبات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتضمنت الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس، واستخدام المواد المطهرة".