مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر تشكيل لجان لمعالجة قضايا الشرق

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، إضافة إلى لجنة تحضيرية، برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراَ.

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بحضور الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت علي خلفية الأوضاع الأمنية بالسودان، خاصة الأوضاع في شرق السودان، وتداعياتها على الأمن الوطني والاقتصاد القومي.

وأوضح اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش الأحداث في شرق السودان وتلقي تقرير أمنيا من الأجهزة المختصة، لافتا إلى أن الاجتماع أكد أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، وحلها لا ينبغي أن يكون بالطريقة التي أتُبعت.

وقال وزير الدفاع إن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والإعتصام، علي أن لا تكون علي حساب المرافق الحيوية الهامة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ (في إشارة إلى طريق رئيسي وميناء بورتسودان في شمال شرق البلاد)، لتأثيرها المباشر علي الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضا قضايا معيشة المواطنين، وشكل عددا من اللجان لمتابعة قضية تحسين مستوى المعيشة خلال الفترة القليلة القادمة.