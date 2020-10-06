 ترامب: أتطلع للمناظرة الرئاسية 15 أكتوبر الجاري - بوابة الشروق
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ترامب: أتطلع للمناظرة الرئاسية 15 أكتوبر الجاري

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 6:04 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لعقد المناظرة الرئاسية الثانية، مساء يوم الخميس، الموافق 15 أكتوبر الجاري في ميامي.

وقال ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، «أتطلع إلى المناظرة الرئاسية مساء الخميس في ميامي، ستكون رائعة».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة الماضي، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى «وولتر ريد» العسكري؛ لعلاجه من الفيروس.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313489709847531520?s=07


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