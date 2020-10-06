نسق أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مع هيئة السكك الحديدية لتشغيل رحلات إضافية لتوفير التذاكر والقضاء على السوق السوداء، لمراعاة لبعد المسافة وتخفيفاً لمشقة السفر عن كاهل المواطن الأسوانى وخاصة المرضى وكبار السن، مشيداً بالاستجابة السريعة من المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



فيما أوضح رسلان، أنه تم بالفعل امتداد رحلة قطار 89 مكيف أسوان / القاهرة إلى الإسكندرية اعتباراً من أغسطس الماضى، كما تم مراجعة ودراسة المطلب الخاص برحلة قطار النوم بين أسوان والإسكندرية، حيث تبين ضعف نسبة الإقبال والتى لا تتجاوز 20%، وبالتالي ليس هناك جدوى اقتصادية من تشغيل هذه الرحلة فى الوقت الحالى ولا سيما مع انتهاء موسم الصيف والسفر للمصايف.



ولفت إلى أنه تلبية للطلب المتزايد على السفر تم تشغيل رحلات إضافية بقطارات الوجه القبلى أسوان / القاهرة والعكس بدءاً من 2 أكتوبر الجارى مما يساهم فى استيعاب الطلب على التذاكر والقضاء على السوق السوداء لتوفير كافة سبل الراحة لجمهور المسافرين أثناء رحلاتهم المختلفة.