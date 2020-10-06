النرويج وهولندا تعرضان أموالا على المزارعين في البرازيل لحماية الغابات

عرض برنامج للمحافظة على البيئة يديره معهد الأمازون للأبحاث البيئية منح المزارعين البرازيليين تعويضا ماليا مقابل التزامهم بما هو أكثر من الاشتراطات القانونية لحماية الغابات في المساحات المملوكة لهم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومتي النرويج وهولندا تمولان هذا البرنامج الذي يستهدف صرف تعويضات بقيمة 24 مليون ريال برازيلي (4ر4 مليون دولار) على المزارعين خلال السنوات الثلاث المقبلة.



كان معهد الأمازون للأبحاث البيئية قد حدد 23 مليون هكتار (57 مليون فدان) من الغابات الموجودة داخل ملكيات خاصة في 9 ولايات برازيلية ويمكن إزالتها بصورة قانونية لاستخدام الأراضي في تربية الماشية أو الزراعة.



يذكر أن القانون البرازيلي يلزم المزارعين بالإبقاء على 80 في المئة من الأراضي المملوكة لهم في صورة محميات دائمة في منطقة الأمازون و35 في المئة من الأراضي في ولاية سيرادو.



ونجح برنامج الحفاظ على البيئة في توقيع سبعة عقود مع مزارعين في ولاية ماتو جروسو للحفاظ على غابات مساحتها 6500 هكتار.



ومن المنتظر ارتفاع المساحة التي سيتم حمايتها من خلال هذا البرنامج بما يتراوح بين 20 و30 ألف هكتار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.