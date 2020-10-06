 فيديو.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 1:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى والتر ريد العسكري

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:50 ص

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، واستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البيت الأبيض.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»:

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك