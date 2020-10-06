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يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة مستشفى والتر ريد العسكري، واستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البيت الأبيض.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»: