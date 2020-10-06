جامعة طنطا تحصد 4 من جوائز الدولة التشجيعية

أعلنت جامعة طنطا فوز 4 من أساتذتها بجوائز الدولة التشجيعية لهذا العام، حيث فاز الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ مساعد الكبد بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

كما فاز الدكتور فتوح راشد الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، وفاز الدكتور وائل عبد القادر عامر المدرس بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية، بينما فاز الدكتور محمد محمود عبد المجيد المدرس بكلية الهندسة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

وقال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن حصول أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جوائز الدولة التشجيعية يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، ودعمها اللا محدود لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدًا حرص الجامعة على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع.

وتقدم عتمان نيابة عن مجلس الجامعة بالتهنئة للفائزين متمنيًا لهم المزيد من التوفيق بما يضمن تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات.

ومن جانبه، صرح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن حصول أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جوائز الدولة التشجيعية يعد فخراً للجامعة، وتعزيز قيمة البحث العلمي فى خدمة المجتمع وقضاياه، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم كافة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على كافة المستويات عربيًا ودوليًا.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت حفلًا كبيرًا حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجرى إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019، جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.