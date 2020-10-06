رئيس لبنان السابق: لا أمل يرتجى من السياسيين الحاليين

قال رئيس لبنان الأسبق، أمين جميل، إن مصطفى أديب فوّت على لبنان فرصة تشكيل حكومة منزهة وشفافة.

وأضاف جميل، خلال حواره لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «لا أمل يرتجى من الطاقم السياسي الحالي أو تلك الكتل النيابية»، قائلا إن هذه الكتل هي التي أوصلت لبنان إلى الفراغ والإفلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه حاليًا.

وتابع أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يبذل جهودًا في مساعدة لبنان، من خلال العمل على تكوين فريق عمل وزاري بإمكانه أن ينتشل البلد من المستنقع الذي يتخبط فيه منذ زمن طويل، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن لبنان بأمس الحاجة إلى أن يخرج من هذا الطاقم السياسي الحالي، وأن يتكون فريق عمل شفاف وقادر على إنقاذ البلد.

وأوضح ما وصفه بالعلة الكبرى، المتعلقة بوجود سيادة ذاتية على حساب السيادة الوطنية، مستطردًا: «طالما هناك وصاية إيرانية على المؤسسات اللبنانية من خلال حزب الله فمن الصعب أن ينقذ البلد نفسه».

وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علق: «طالما كانت هذه التحقيقات في الإطار اللبناني الصرف البحت، فلا أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة، لأن هناك معطيات تتجاوز الحدود اللبنانية».