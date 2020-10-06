

تشير البيانات الجديدة، الصادرة عن معهد السياسة الصحية لجمعية طب الأسنان الأمريكية، إلى أنه كان هناك ارتفاعا في حالات الأسنان المرتبطة بالإجهاد، مثل إنكسار الأسنان وتشققها، خلال وباء فيروس كورونا.

وفقًا للبيانات، التي تم جمعها من قبل معهد السياسة الصحية من خلال مسح أرسل إلى الآلاف من أطباء الأسنان الأمريكيين، فقد لاحظ ارتفاع المستجيبين لحالات صرير وضغط الأسنان بنسبة 59.4٪ ، مع ارتفاع حالات كل من الأسنان المتشققة والمتكسرة بنسبة 53.4 ٪، وزيادة في تسوس الأسنان وأمراض اللثة وأعراض ضعف المفصل الصدغي الفكي، وفق ما ذكره موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

وقالت ماثيو ميسينا، مدير عيادة طب الأسنان في ولاية أوهايو: "لا يمكننا أن نقول بشكل مباشر هذه النتائج بسبب فيروس كورونا، لكننا شهدنا زيادة على مستوى البلاد في عدد المرضى الذين يعربون عن قلقهم بشأن أسنانهم وذلك حسب ما رواه قاعدة كبيرة من أطباء الأسنان".

وفي حين أن ذلك ليس نتيجة مباشرة للوباء، ولكنها علامة على زيادة الإجهاد لدى الناس في الولايات المتحدة، وربما تكون نفس النتائج إذا أجريت في أماكن أخرى.

وهذا الإجهاد بالإضافة إلى التوتر يستجيب لهما الجسد بإفراز الهرمونات وإطلاق الطاقة، وبالتالي فإن الجسم لديه كل هذه الطاقة الزائدة التي يحتاج إلى شيء للتعامل معها، ويريد الجسد استخدام الطاقة الزائدة لنشاط العضلات، ويعد صرير الأسنان والضغط عليها شكل من أشكال انقباض الفك والذي يعد منفذاً للطاقة.

قالت ميسينا، إنه بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره تم رصد حالات أشخاص تقاعسوا عن العناية بالفم والأسنان خلال فترة الوباء، وهو من الأسباب الأخرى القوية التي قد تؤدي لتلف الأسنان.

وأوضحت أنه علامات مثل سقوط أجزاء صغيرة من الأسنان أو صدوق أصوات فرقعة أو نقر أثناء تحريك الفك أو الفم، يجب أن تكون دافع للاهتمام بالأسنان والتوجه إلى الطبيب؛ لأن هذه العلامات يمكن أن تكون دليل على اضطرابات خلل وظيفي في المفصل الصدغي الفكي، والتي تؤثر على مفصل الفك والعضلات المحيطة، ويمكن أن يكون الضيق أو الألم في تلك المنطقة علامة على ضعف المفاصل، يمكن أن تكون حساسية الأسنان ووجعها علامة على وجود تجاويف زادت أيضًا أثناء الوباء، وفقًا للبيانات الواردة في البحث.