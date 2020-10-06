الأهلي يدعم صفوفه بلاعبة منتخب تونس لكرة اليد

اتفق مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع سندس شحانة لاعبة منتخب تونس لكرة اليد ونادي الإفريقي لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين الأهلي ونادي الإفريقي للحصول على خدمات سندس شحانة، إلى أن تم الاتفاق على انضمامها للأهلي بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تصل اللاعبة إلى القاهرة خلال أيام للتوقيع رسميا للنادي الأهلي والإعلان عن الصفقة من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

وتبلغ سندس (24 عاما) وتلعب في مركز صانع الألعاب وهي التي مثلت منتخب تونس في بطولة العالم 2013 بصربيا وأيضا بطولة العالم 2017 بألمانيا، وتمتلك قدرات فنية مميزة جعلتها ضمن أفضل اللاعبات في منتخب نسور قرطاج.

ولعبت شحانة الموسم الماضي مع نادي النسر الرياضي بطبلبة بعد انتهاء عقدها مع الإفريقي التونسي الذي انضمت إليه بعد فترة احترافية في فريق كاستامونو بلديسبور التركي، لكنها لم تكمل الموسم بسبب جائجة كورونا لتعود للإفريقي من جديد.