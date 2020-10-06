الاتحاد الأوروبي يدعو أوكرانيا لتكثيف إصلاحات مكافحة الفساد

دعا كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا، الدولة الشريك الوثيق للاتحاد، إلى تكثيف الإصلاحات في نظامها القضائي وإدارتها خلال محادثات القمة في بروكسل، اليوم الثلاثاء.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الإصلاحات صعبة، وغالبا ما تكون عملية طويلة ومعقدة.

وأرجع "بوريل" إلى الحكومة الأوكرانية الفضل في تحقيق إنجازات مهمة في إصلاح قانون الأراضي والقطاع المصرفي والضرائب، لكنه شدد أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالفساد على وجه الخصوص.

ووجه الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو لجارته منذ 2014، حرصًا منه على إظهار دعمه بعد ضم روسيا لمنطقة القرم.

وأضاف بوريل: "ما زلنا نتوقع أقصى قدر من السلطات الأوكرانية لأن هذا ما يطلبه الشعب الأوكراني".