تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الموسم الجديد لصالون «مصر المبدعة»، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 7 أكتوبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وتأتي الأمسية الشعرية، تحت عنوان «بطولات من سينا» ويقدمها الشاعر محمد بهجت، ويروي خلالها مجموعة من الملاحم البطولية لبواسل القوات المسلحة التي حققت معجزة العبور عام 1973، ونجحت في استرداد أرض الفيروز إلى جانب قصص من تضحيات أهالى سيناء التي عبرت عن صلابة وقوة الشعب المصري فى مواجهة التحديات.

وتأتى الأمسية في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.