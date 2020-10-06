ميركل تعتزم تحسين العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل من أجل تحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل أعربت، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها للبدء في اتخاذ خطوات سريعة لإعداد جدول أعمال لمواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقًا لما تم النص عليه في النتائج النهائية للمجلس الأوروبي الأخير.

وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت من جانب آخر على ضرورة إزالة التوترات الإقليمية في شرق البحر المتوسط.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي وعدوا أنقرة في قمتهم الاستثنائية الأخيرة في الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق الاتحاد الجمركي وتقديم المزيد من التسهيلات التجارية ومساعدات مالية لرعاية اللاجئين المنحدرين من دول مثل سوريا.

وفي المقابل، اشترط زعماء الاتحاد الأوروبي على تركيا الاستمرار في بذل الجهود البناءة لإنهاء الأنشطة غير المشروعة حيال اليونان وقبرص.

وجاء ذلك كرد فعل من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي على التهدئة الأخيرة في الصراع بين تركيا واليونان دون حدوث تهدئة في النزاع بين تركيا وقبرص.

وتطالب اليونان وقبرص من الدول الشريكة معهما في الاتحاد الأوروبي بتعزيز الدعم المقدم لهما بسبب أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط.