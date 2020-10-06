الزملوط يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الجامعة الوليدة تعد نواة التنمية بالمجتمع من خلال التعاون المشترك، والتكامل مع خطط المحافظة التنموية.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات، اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة، حيث تشمل الأعمال التي تتم حاليًاََ إنشاء مباني كلية العلوم بتكلفة إجمالية تبلغ ٧١ مليونًا، وكلية الزراعة المقام على مساحة 5800 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ٩١ مليون جنيه.

كما تفقد الزملوط، خلال جولته، مبنى القياس والتقييم والمقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، والمكون من ثلاثة طوابق، ويضم مدرج سعة ٣٠٠ طالب، وقاعات امتحانات، وقاعة مؤتمرات مجهزة، وغرف إدارية وخدمية، وكذلك أعمال إنشاء بوابة الجامعة الرئيسية والسور الخارجي لها.

ووجه بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بمنشآت الجامعة؛ لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.