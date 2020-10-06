 رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني يتوجه إلى الهند لبحث عملية السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني يتوجه إلى الهند لبحث عملية السلام

كابول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 2:01 م

توجه عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية، نيودلهي، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

 

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن عبدالله سيلتقي والوفد المرافق له برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من المسئولين الهنود لمناقشة عملية السلام.

 

من جانبه، قال عبدالله -في تصريح أدلى بها قبل مغادرته كابول- إن الهند شريك استراتيجي لأفغانستان، ودعمت باستمرار الحكومة والشعب الأفغاني، مضيفا أن العلاقات التاريخية مع الهند مهمة جدا بالنسبة لبلاده.

 

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عبد الله لنيودلهي بصفته رئيس مجلس المصالحة الوطنية.

 


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