أمين عام الناتو يشيد بالجهود الإيجابية التي تبذلها اليونان في إطار الحلف

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بالجهود الإيجابية التي تبذلها اليونان في إطار الحلف، خاصة قيامها باستثمار 2% من الناتج الإجمالي المحلي بمجالات الدفاع، ما يعني اهتمامها بالدفاع عن أمنها والأمن الجماعي.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - على موقعها الإلكتروني في نسختها باللغة الإنجليزية - إن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام للناتو، الذي يزور حاليا اليونان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.. مشيرة إلى أن ستولتنبرج طمأن الحلفاء في اليونان على تضامن الناتو معها، خاصة في جهودها المبذولة للتعامل مع مشكلة المهاجرين ومحاربة شبكات تهريب البشر.

كما التقى ستولتنبرج بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليونانية، من بينهم وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس، ووزير الخارجية نيكوس دندياس، والمتحدث باسم الحكومة ومستشار رئيس الوزراء ستيليوس بيتساس.

وركزت المحادثات على الآلية التي تم التوصل إليها بين أثينا وأنقرة لتجنب الاشتباك والحوادث في منطقة شرق البحر المتوسط، وتوقع الأمين العام للناتو أن تسمح هذه الآلية بفتح آفاق أمام الجهود الدبلوماسية، مؤكدا أن الحلف يجب أن يظل منتدى يجتمع فيه الحلفاء لحل مشاكلهم عبر الحوار ووفق القوانين الدولية.

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان قد زار أمس تركيا للغرض نفسه، والتقى كبار المسؤولين هناك.