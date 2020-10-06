طبيب ترامب: أعراض كورونا لم تظهر على الرئيس

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أية أعراض لكوفيد-19 لم تظهر على الرئيس غداة عودته إلى البيت الأبيض، بعدما أمضى ثلاثة أيام في المستشفى.

وذكر شون كونلي - في بيان صادر عن البيت الأبيض حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - أن ترامب "أمضى ليلة أولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم يظهر اليوم أي أعراض"، مضيفا أن وضعه الصحي "عموما جيد جدا".

وأضاف كونلي أن فريقا من الأطباء التقى بالرئيس صباح الثلاثاء.

وتابع "كانت ليلة أولى مريحة في المنزل، واليوم لم تظهر عليه أية أعراض، ظلت العلامات الحيوية والفحص البدني مستقرة، مع مستوى أوكسجين يتراوح بين 95-97 في المئة.. بشكل عام، يواصل القيام بعمل جيد للغاية."

وغادر الرئيس الأمريكي، المركز الطبي الذي يقع في ولاية ميريلاند، بعد الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي أمس، بعد تلقيه الرعاية الصحية لنحو ثلاثة أيام عقب إصابته بالمرض.

ودعا ترامب، بعد وصوله البيت الأبيض، الأمريكيين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب.

وأضاف، في كلمة بالفيديو نشرها على حسابه في موقع تويتر: "لدينا أفضل المعدات الطبية، أفضل الأدوية التي تم تطويرها حديثا، وستحظى بموافقة قريبا"، وقال إن "اللقاحات ستطرح قريبا جدا".

وقبل أقل من شهر على الاستحقاق الرئاسي في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن، يراهن ترامب على ورقة القائد القوي الذي تغلب على الفيروس.